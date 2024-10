Ricerca di Giorgio Lanciotti: possibile sospensione delle operazioni dopo 24 giorni di assenza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giorgio Lanciotti, un 34enne di Roseto degli Abruzzi, è disperso sulla vetta del Gran Sasso da ormai 24 giorni. Le ricerche, avviate dopo il segnale di allerta lanciato dai familiari, hanno coinvolto diverse squadre di soccorso e si stanno rivelando sempre più difficili. Con il passare del tempo, la situazione diventa critica e si teme l’imminente sospensione delle operazioni di Ricerca. L’inizio della Ricerca e le operazioni di soccorso Il 21 settembre, giorno della scomparsa di Giorgio Lanciotti, il giovane escursionista aveva documentato la sua ascensione alla cima più alta del Gran Sasso attraverso una serie di video postati su Instagram. Il suo mancato rientro ha allertato i familiari, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Gaeta.it - Ricerca di Giorgio Lanciotti: possibile sospensione delle operazioni dopo 24 giorni di assenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, un 34enne di Roseto degli Abruzzi, è disperso sulla vetta del Gran Sasso da ormai 24. Le ricerche, avviateil segnale di allerta lanciato dai familiari, hanno coinvolto diverse squadre di soccorso e si stanno rivelando sempre più difficili. Con il passare del tempo, la situazione diventa critica e si teme l’imminentedi. L’inizio dellae ledi soccorso Il 21 settembre, giorno della scomparsa di, il giovane escursionista aveva documentato la sua ascensione alla cima più alta del Gran Sasso attraverso una serie di video postati su Instagram. Il suo mancato rientro ha allertato i familiari, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

