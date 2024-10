Regionali, Sondaggio BiDiMedia: De Pascale al 55.9%, Ugolotti al 42.5% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il candidato del centrosinistra Michele De Pascale al 55.9%, dietro la candidata del centrodestra Elena Ugolini con il 42.5%. Sono queste le intenzioni di voto che emergono dal Sondaggio, realizzato da BbMedia per Citynews. Secondo il 59% degli intervistati, poi, il prossimo presidente della Parmatoday.it - Regionali, Sondaggio BiDiMedia: De Pascale al 55.9%, Ugolotti al 42.5% Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il candidato del centrosinistra Michele Deal 55.9%, dietro la candidata del centrodestra Elena Ugolini con il 42.5%. Sono queste le intenzioni di voto che emergono dal, realizzato da BbMedia per Citynews. Secondo il 59% degli intervistati, poi, il prossimo presidente della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Elezioni regionali - gli esiti del sondaggio BiDiMedia - Citynews : de Pascale stacca Ugolini - ma il 22% è indeciso - Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, è in vantaggio rispetto alla sua diretta contendente, vale a dire Elena Ugolini, candidata civica sostenuta compattamente dal centrodestra. E' la fotografia che viene... (Riminitoday.it)

Elezioni regionali - "Il mio impegno per il futuro della nostra terra" : incontro con de Pascale a Bertinoro - "Cara Romagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto". E' questo il titolo dell’evento dedicato alla Romagna promosso dal candidato per il centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che si terrà sabato alla Ca’ de be’ in piazza della Libertà . (Forlitoday.it)

Regionali Emilia-Romagna - ultime trattative per il “campo larghissimo” : anche i riformisti con de Pascale e renziani senza simbolo - La coalizione, garantisce l’aspirante governatore, “sarà formata complessivamente da coloro che c’erano in quella giornata” e dunque parteciperanno sia il M5s che Iv. Il sindaco di Ravenna esclude inoltre colpi di scena e assicura che “non ci saranno” ribaltamenti del tavolo “all’ultimo momento”. In alternativa, potrebbero presentare una loro lista fuori dalla coalizione. (Ilfattoquotidiano.it)