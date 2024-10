Iltempo.it - Quei sussurri del Pd: “Ma come facciamo a non votare Fitto”. Strappo a sinistra

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre in Aula monta la discussione in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, in Transatlantico, a dispetto del solito, il movimento è poco e l'aria è distratta. I giornalisti fanno la spola tra un Mantovano che appare velocemente e ancor più rapidamente si dilegua e un Conte che affida a pochi cronisti le sue considerazioni. A ravvivare la situazione ci pensa un'apparizione. «Ma che ci fa qua Corsini?» si chiede un cronista. Il dirigente Rai sfila tra i divanetti bordeaux in sneakers nere. Si ferma a scambiare due chiacchiere con alcuni colleghi poi si dirige in buvette. La curiosità è tanta e la domanda è d'obbligo: «Che ci fa qua Corsini?». In gergo si direbbe «pastura», forse per cercare di rinsaldare una posizione che in molti definiscono a rischio.