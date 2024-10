Quattro destinazioni per ripercorrere la vita di Oscar Wilde (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A 170 anni dalla nascita di Oscar Wilde, eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online, propone un itinerario unico per ripercorrere la vita e le opere del celebre esteta dublinese. Nato il 16 ottobre 1854 a Dublino, in Irlanda, Oscar Wilde è figlio di un importante medico, William Wilde. È uno dei personaggi più importanti della letteratura irlandese ed europea. Poeta, scrittore, drammaturgo: è considerato uno dei personaggi più carismatici del XIX secolo. Il nome di Oscar Wilde viene inserito tra le figure di spicco del movimento estetico. Gli ultimi decenni dell'Ottocento vedono l'inesorabile ascesa dell'arte, intesa come forma privilegiata di conoscenza, che incarna la creazione letteraria e musicale, oltre che la creazione strettamente simbolica. Panorama.it - Quattro destinazioni per ripercorrere la vita di Oscar Wilde Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A 170 anni dalla nascita di, eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online, propone un itinerario unico perlae le opere del celebre esteta dublinese. Nato il 16 ottobre 1854 a Dublino, in Irlanda,è figlio di un importante medico, William. È uno dei personaggi più importanti della letteratura irlandese ed europea. Poeta, scrittore, drammaturgo: è considerato uno dei personaggi più carismatici del XIX secolo. Il nome diviene inserito tra le figure di spicco del movimento estetico. Gli ultimi decenni dell'Ottocento vedono l'inesorabile ascesa dell'arte, intesa come forma privilegiata di conoscenza, che incarna la creazione letteraria e musicale, oltre che la creazione strettamente simbolica.

