Previsioni meteo Marche, non si ferma il maltempo: quando torna il sole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancona, 16 ottobre 2024 — È tornata la pioggia, dopo giornate miti e calde che aveva fatto tornare il beltempo sulle Marche. Se già oggi diverse piogge si sono fatte vedere soprattutto nei settori dell'entroterra, anche nella giornata di domani le perturbazioni continueranno. Le perturbazioni proseguiranno almeno fino alla giornata di sabato. Per attendere un miglioramento del tempo bisognerà aspettare la giornata di domenica, dove il sole comparirà con più presenza tra le nuvole fatta eccezione, di mattina, per la provincia di Ascoli Piceno. Giovedì 17 ottobre Di mattina il cielo sarà inizialmente nuvoloso con parziale diminuzione della copertura nelle ore centrali della giornata, prima di un nuovo aumento della copertura dal pomeriggio. Ne scaturiranno così dei rovesci su tutto il territorio di mattina, prima di aperture nel pomeriggio.

