Prende "1" al test d'ammissione, ma entra al corso di laurea: mancano infermieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non ci sono abbastanza infermieri. E allora anche con il punteggio minimo di 1 su 100 al test di ammissione si può entrare al corso di laurea in infermieristica. È successo a Vicenza,

