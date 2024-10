Paola Ferrari attacca la diretta Instagram di Sonia Bruganelli: “Astuta, sceneggiata di lacrime e sentimento” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paola Ferrari a La Vita in diretta, ha commentato le recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Instagram. L'ex moglie di Paolo Bonolis si è esposta, per la prima volta, facendo un mea culpa per i suoi atteggiamenti in passato. Comingsoon.it - Paola Ferrari attacca la diretta Instagram di Sonia Bruganelli: “Astuta, sceneggiata di lacrime e sentimento” Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)a La Vita in, ha commentato le recenti dichiarazioni disu. L'ex moglie di Paolo Bonolis si è esposta, per la prima volta, facendo un mea culpa per i suoi atteggiamenti in passato.

Paola Ferrari non crede a Sonia Bruganelli : “Astuta sceneggiata per far vedere che ha un’anima - non è limpida” - Continua a leggere . Paola Ferrari ha criticato aspramente Sonia Bruganelli nel corso de La vita in diretta. La giornalista ritiene che gli ultimi sfoghi della concorrente di Ballando con le stelle siano una "sceneggiata" per vincere il programma. Di parere contrario Barbara Alberti: "Chi la attacca adesso è un vigliacco". (Fanpage.it)

Paola Ferrari attacca Sonia Bruganelli : “Astuta - sceneggiata - poco limpida” - Non volevo tirare dentro cose personali. Ma bambina adorata santissima donna, se ti metti a fare – dopo che ti sei separata dal marito e l’hai voluto tu – l’opinionista di un reality, vai nello show della Rai più amato d’Italia… E ti arrabbi perché ti giudicano?”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) Paola ... (Biccy.it)

