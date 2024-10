Oppenheimer: l'edizione blu-ray del film di Christopher Nolan è in offerta su Amazon (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per coloro che lo hanno apprezzato sul grande schermo, vi segnaliamo che potete attualmente trovare l'edizione Blu-Ray di Oppenheimer in sconto su Amazon. Il film Oppenheimer di Christopher Nolan è immediatamente entrato nell'immaginario pop comune, esplorando uno dei momenti più cruciali e controversi della storia moderna: la creazione della bomba atomica. Uscito nel 2023, il film si concentra sulla figura di J. Robert Oppenheimer, il fisico responsabile del Progetto Manhattan, portando in scena i dilemmi morali e le conseguenze devastanti del suo lavoro. Nolan ha trasformato una storia scientifica e politica complessa in un dramma psicologico, esplorando i tormenti e i dubbi del protagonista. L'importanza del film risiede nella sua capacità di trattare temi profondi come la responsabilità etica della scienza, la paura Movieplayer.it - Oppenheimer: l'edizione blu-ray del film di Christopher Nolan è in offerta su Amazon Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per coloro che lo hanno apprezzato sul grande schermo, vi segnaliamo che potete attualmente trovare l'Blu-Ray diin sconto su. Ildiè immediatamente entrato nell'immaginario pop comune, esplorando uno dei momenti più cruciali e controversi della storia moderna: la creazione della bomba atomica. Uscito nel 2023, ilsi concentra sulla figura di J. Robert, il fisico responsabile del Progetto Manhattan, portando in scena i dilemmi morali e le conseguenze devastanti del suo lavoro.ha trasformato una storia scientifica e politica complessa in un dramma psicologico, esplorando i tormenti e i dubbi del protagonista. L'importanza delrisiede nella sua capacità di trattare temi profondi come la responsabilità etica della scienza, la paura

Christopher Nolan aggiorna sul suo nuovo film - insieme ad una star di Oppenheimer - È nichilista. . Dopo il successo strepitoso di Oppenheimer, molti si sono chiesti quale sarà il prossimo film di Nolan. I dettagli della trama del nuovo film di Nolan, che dovrebbe scrivere e produrre insieme alla moglie Emma Thomas, sono attualmente sconosciuti. E, sì, c’è una parte di me che è piuttosto desiderosa di andare avanti e forse fare qualcosa, sai, non così cupo“. (Metropolitanmagazine.it)

Il nuovo film di Christopher Nolan riceve un importante aggiornamento e si riunisce con una star di Oppenheimer - C’era un vuoto nella storia del cinema. “Voglio dire, è un grande privilegio poter parlare di un film che hai fatto e che ora sta andando in casa, in 4k e in Blu-ray e tutto il resto. “Sicuramente – una parte di me vuole lasciarsi la storia alle spalle”, ha spiegato Nolan. E, sì, c’è una parte di me che desidera andare avanti e magari fare qualcosa di meno cupo”. (Nerdpool.it)

Il San Sebastian presenta i nuovi film di Mike Leigh - Edward Berger - Joshua Oppenheimer - Xin Huo, sceneggiatore di Kung Fu Hustle e The Monkey King, farà il suo esordio alla regia con Bound in Heaven, che narra le vicende di un uomo malato terminale e una giovane ragazza intrappolata dalla violenza. Il film segue una veterana dello spettacolo che deve affrontare un cambiamento radicale nella sua carriera. (Mistermovie.it)