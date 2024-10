Lapresse.it - Omicidio Rozzano, gli ultimi momenti di Manuel Mastrapasqua al supermercato

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un video mostra le riprese della telecamera interna delin cui lavorava, il giovane ucciso aper delle cuffiette. Il sistema di videosorveglianza lo ritrae mentre, terminati alcuni piccoli acquisti, esce alla fine del turno di lavoro per rientrare a casa. Quasi al termine di quel viaggio, iniziato attorno alla mezzanotte e mezza dell’11 ottobre, incrocerà per strada, poco prima delle 3, Daniele Rezza, il 19enne che lo ucciderà con un’unica coltellata dopo averlo rapinato delle cuffie wireless cheaveva in testa.