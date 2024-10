Nuovi farmaci per dimagrire prodotti a scapito dell’insulina in penne: cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I farmaci Ozempic e Wegovy (semaglutide) di Novo Nordisk sono soluzioni iniettabili in penne pre-riempite, ampiamente utilizzate per la perdita di peso: l’aumento della domanda per questi medicinali, sta spostando le priorità di produzione a scapito dell’insulina in penne, di cui Novo Nordisk è leader del mercato globale. Fanpage.it - Nuovi farmaci per dimagrire prodotti a scapito dell’insulina in penne: cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IOzempic e Wegovy (semaglutide) di Novo Nordisk sono soluzioni iniettabili inpre-riempite, ampiamente utilizzate per la perdita di peso: l’aumento della domanda per questi medicinali, sta spostando le priorità di produzione ain, di cui Novo Nordisk è leader del mercato globale.

