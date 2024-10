361magazine.com - News sul caso Giulia Tramontano: Impignatiello in grado di intendere e volere

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uccise la fidanzata il 27 maggio 2023 Nuovesuldi Senago e sull’omicidio di, uccisa il 17 maggio dal compagno. Alessandro Impagnatiello, stando a quanto emerge era pienamente capace die di: uccise con 37 coltellate la fidanzata che era anche incinta di sette mesi. Il delitto avenne nella loro casa a Senago, nel Milanese, e il corpo dellavenne trovato quattro giorni dopo in un’intercapedine vicino ad un box. Come spiega Ansa, lo hanno stabilito lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca nella perizia disposta e depositata nel processo a carico del 31enne ex barman. Qualche mese fa, a giugno, la corte d’Assise di Milano presieduta dalla giudice Antonella Bertoja aveva disposto la perizia per l’uomo, accusato dell’omicidio aggravato.