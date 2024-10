Ilnapolista.it - Napoli, il pizzo di 500 euro imposto per vendere i gadget scudetto: condannato il clan Troncone

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono arrivate le condanne per ilche controllava la distribuzione deideldurante la festaa maggio 2023 e il contrabbando di sigarette., ildi 500per: le condanne Secondo quanto riportato da Il Meridiano News: In totale sono quasi 21 gli anni di reclusione inflitti dal giudice per l’udienza preliminare Gianluca Visco a quattro componenti deioperante nella zona di Fuorigrotta. Il processo si è svolto con rito abbreviato a, condannati il boss Vitale, e suo fratello Luigi a 6 anni di reclusione mentre Giuseppe, figlio di Vitale, e Benito Divano hanno ricevuto una pena di 4 anni e 6 mesi ciascuno. Le indagini hanno svelato un sistema estorsivo che riguardava la vendita dideldurante la festa per il terzoazzurro e il contrabbando di sigarette.