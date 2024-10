Napoli, al via la XXI° edizione della Settimana della Sostenibilità targata Altrimondi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiparte la Settimana della Sostenibilità in Campania, giunta ormai alla 21esima edizione. Ancora una volta l’associazione Altrimondi propone un fitto ed interessante calendario di eventi per discutere della Sostenibilità in ogni suo aspetto e sfaccettatura. Si parte giovedì 17 ottobre con la conferenza stampa di presentazione delle attività che si svolgerà, dalle ore 10,00, presso la sala consiliare del Comune di Napoli (via Verdi 35). Anteprima24.it - Napoli, al via la XXI° edizione della Settimana della Sostenibilità targata Altrimondi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiparte lain Campania, giunta ormai alla 21esima. Ancora una volta l’associazionepropone un fitto ed interessante calendario di eventi per discuterein ogni suo aspetto e sfaccettatura. Si parte giovedì 17 ottobre con la conferenza stampa di presentazione delle attività che si svolgerà, dalle ore 10,00, presso la sala consiliare del Comune di(via Verdi 35).

