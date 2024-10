Lanazione.it - Mobilità alle Scotte. I numeri del personale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tavolo sindacale straordinario ieridedicato all’avviso diregionale per ildel comparto. La procedura è ancora in corso, in quanto, a seguito di un ricorso, l’avviso sarà presto riaperto. Ad oggi a livello regionale avrebbero presentato domanda più di 4mila dipendenti fra cui circa 2mila infermieri e mille oss che costituiscono il 70% delle domande presentate. Per l’Aou Senese avrebbero presentato domanda circa 400 infermieri, pari al 38% del totale, e circa 220 oss pari al 47%. E la maggioranza di questi professionisti ha optato per un trasferimento verso le zone dell’Asl Sud Est, in larga parte per motivi di riavvicinamento alla residenza.