Mister Movie | Trailer finale di Smile 2 il sequel horror di Naomi Scott in uscita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attesa è quasi finita! Paramount Pictures ha svelato il Trailer finale di Smile 2, il sequel del fortunato horror che ha terrorizzato il pubblico nel 2022. Il film, vietato ai minori, arriverà nelle sale cinematografiche questo venerdì 18 ottobre, promettendo di portare ancora più paura e suspense. Smile 2: Il terrore si intensifica nel nuovo Trailer Nel nuovo Trailer, la protagonista, interpretata da Naomi Scott, si ritrova a vivere un incubo sempre più profondo e inquietante. La giovane pop star, nel pieno della sua carriera, inizia a sperimentare eventi soprannaturali e terrificanti che mettono a dura prova la sua sanità mentale. “In procinto di imbarcarsi in un nuovo tour mondiale, la star del pop mondiale Skye Riley inizia a vivere eventi sempre più terrificanti e inspiegabili”, si legge nella sinossi ufficiale. Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer finale di Smile 2 il sequel horror di Naomi Scott in uscita Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attesa è quasi finita! Paramount Pictures ha svelato ildi2, ildel fortunatoche ha terrorizzato il pubblico nel 2022. Il film, vietato ai minori, arriverà nelle sale cinematografiche questo venerdì 18 ottobre, promettendo di portare ancora più paura e suspense.2: Il terrore si intensifica nel nuovoNel nuovo, la protagonista, interpretata da, si ritrova a vivere un incubo sempre più profondo e inquietante. La giovane pop star, nel pieno della sua carriera, inizia a sperimentare eventi soprannaturali e terrificanti che mettono a dura prova la sua sanità mentale. “In procinto di imbarcarsi in un nuovo tour mondiale, la star del pop mondiale Skye Riley inizia a vivere eventi sempre più terrificanti e inspiegabili”, si legge nella sinossi ufficiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

What We Do in the Shadows : il trailer della stagione finale della serie seguito del film di culto - “ “E perché deve sembrare così naturale, di solito sono argomenti che conosco. “Sto montando la stagione che abbiamo girato in questo momento ed è una delle mie preferite e, invece di cercare di renderla una stagione finale molto speciale, è semplicemente divertente il modo in cui l’abbiamo sempre fatto. (Metropolitanmagazine.it)

What We Do in the Shadows : tutto pronto per il gran finale nel trailer della sesta e ultima stagione - La serie è uno spin-off dell'omonimo film del 2014 ed è diventata un cult fin dalla sua prima messa in onda nel 2019. FX ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della sesta e ultima stagione di What We Do in the Shadows, in vista del ritorno della serie il 21 ottobre prossimo. Nella sesta stagione di What We Do in the Shadows, dopo un brevissimo periodo come vampiro a tutti gli ... (Movieplayer.it)

Joker : Folie à Deux - il trailer finale del film di Todd Phillips - NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets. Non si ferma la campagna promozionale legata a Joker: Folie à Deux, atteso secondo atto dell’epopea cinematografica dedicata al Principe del Crimine di Gotham. (Universalmovies.it)