Migranti, Meloni: molti Paesi europei guardano a modello Albania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bruxelles, 16 ott. (askanews) – "Ci sono molti Paesi europei che guardano al protocollo con l'Albania e alle politiche che l'Italia ha portato avanti in questi anni. Domani mattina siamo i promotori di un incontro tra Paesi 'like-mindend' in tema di immigrazione che pare sarà molto partecipato: c'è voglia di lavorare in modo pragmatico e vedere risultati come l'Italia ha dimostrato, grazie anche alla Commissione e di questo ringrazio Ursula von der Leyen. Quando i risultati arrivano altri capiscono, ci vogliono aiutare e allargare il perimetro di questo lavoro perchè è un problema europeo non italiano". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles. L'articolo Migranti, Meloni: molti Paesi europei guardano a modello Albania proviene da Ildenaro.it.

