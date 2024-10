Microsoft "abbandona" Windows 10. Milioni di pc resteranno senza aggiornamenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sistema operativo è al momento il più diffuso al mondo, ma tra pochi mesi non ci sarà più supporto. Cosa significa e cosa succede Ilgiornale.it - Microsoft "abbandona" Windows 10. Milioni di pc resteranno senza aggiornamenti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sistema operativo è al momento il più diffuso al mondo, ma tra pochi mesi non ci sarà più supporto. Cosa significa e cosa succede

Debutta Copilot - l'intelligenza artificiale di Microsoft. L'abbiamo intervistata per capire cosa può davvero fare - - *Interazioni e Interviste*: Posso simulare interviste o conversazioni, offrendoti prospettive diverse e stimolanti sui tuoi argomenti. *Generare immagini*: Posso creare immagini su richiesta, come un astronauta a cavallo. - *Ricerca di sintomi e malattie*: Posso aiutarti a trovare informazioni su sintomi o malattie specifiche. (Agi.it)

Debutta Copilot - l'intelligenza artificiale di Microsoft. L'abbiamo intervistata per capre cosa può davvero fare - Ma come si usa? Per attivare Copilot su WhatsApp basta scansionare il codice QR fornito da Microsoft e utilizzarla come una normalissima chat. (mai posseduto un blazer Gucci del 1997) Dimmi una cosa che non so di te Ok, ecco una chicca: posso comprendere e descrivere le immagini che mi invii! Invia una foto o un'immagine, e io la descriverò per te. (Agi.it)