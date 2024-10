Mezza Maratona di Roma 2024, tutto pronto per la gara del 20 ottobre: iscritti oltre 17 mila runners (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – E’ tutto pronto per la Mezza Maratona di Roma (Wizz Air Rome Half Marathon), organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events, tutta nuova. E’ in programma il prossimo e imminente 20 ottobre e si snoderà tra le vie più belle della Città Eterna. Ci saranno 17mila partecipanti che partiranno da Via del Circo Massimo e taglieranno il traguardo davanti al Colosseo, in Via degli Annibaldi. Alla presentazione della competizione, tanti gli ospiti. Tra di essi anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Quest’ultimo, come riporta fidal.it, ha detto: “Una così ampia partecipazione anche di atleti dall’estero, già da questa prima edizione, ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti sullo sport e sui grandi eventi, due tasselli importanti per il rilancio della Capitale su scala internazionale”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16– E’per ladi(Wizz Air Rome Half Marathon), organizzata daOstia e RCS Sports & Events, tutta nuova. E’ in programma il prossimo e imminente 20e si snoderà tra le vie più belle della Città Eterna. Ci saranno 17partecipanti che partiranno da Via del Circo Massimo e taglieranno il traguardo davanti al Colosseo, in Via degli Annibaldi. Alla presentazione della competizione, tanti gli ospiti. Tra di essi anche il sindaco diRoberto Gualtieri. Quest’ultimo, come riporta fidal.it, ha detto: “Una così ampia partecipazione anche di atleti dall’estero, già da questa prima edizione, ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti sullo sport e sui grandi eventi, due tasselli importanti per il rilancio della Capitale su scala internazionale”.

Vicenza-Lumezzane (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Problemi in difesa per Vecchi - Franzini senza Tremolada - Continua il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Uscite sconfitte entrambe nell'ultimo turno e già lontane dal primo posto, Vicenza e Lumezzane si affrontano quest'oggi per cercare di invertire il trend e ripartire di slancio all'inseguimento del Padova capolista del girone A della Serie C.

I berici hanno perso un tiratissimo scontro diretto di misura, affrontando una squadra capace di far valere la maggior qualità e vendicandosi dell'eliminazione patita negli ultimi playoff.

“Dio é una signora di mezza età” di e con Emanuela Grimalda dal 15 al 18 ottobre al Teatro de’ Servi - Se Dio fosse una donna le cose andrebbero meglio? Chi lo sa, di certo farebbe il miracolo di trovare un asilo nido, sarebbe ubiquo come solo una donna sa essere, ma anche insicuro, perché una donna anche se è dio fa fatica a crederci. 6795130 | info@teatroservi. I tempi si sono fatti abbastanza duri per cercare di riderne con brio e intelligenza. (Romadailynews.it)