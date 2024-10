Messi-show con l'Argentina, in gol anche Lautaro. Poker Brasile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il granata Sanabria protagonista con una doppietta nel Paraguay ROMA - Messi-show al Monumental di Buenos Aires, dove l'Argentina si mette subito alle spalle il pari col Venezuela e travolge 6-0 la Bolivia. Mattatore assoluto l'ex fuoriclasse del Barcellona, che al 19' la sblocca dopo un pressing ef Ilgiornaleditalia.it - Messi-show con l'Argentina, in gol anche Lautaro. Poker Brasile Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il granata Sanabria protagonista con una doppietta nel Paraguay ROMA -al Monumental di Buenos Aires, dove l'si mette subito alle spalle il pari col Venezuela e travolge 6-0 la Bolivia. Mattatore assoluto l'ex fuoriclasse del Barcellona, che al 19' la sblocca dopo un pressing ef

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Messi-show con l’Argentina - in gol anche Lautaro. Poker Brasile - In mezzo il provvisorio 4-0 di Thiago Almada. Spero di continuare a stare bene e divertirmi in campo”. – foto Ipa Agency –(ITALPRESS). “Sono contento della vittoria – le parole della Pulga a fine gara – Voglio godermi tutto questo, mi emoziona più che mai essere qui. Non sa più vincere l’Uruguay di Bielsa, bloccato sullo 0-0 all’Estadio Centenario dall’Ecuador e raggiunto a quota 16 dal Brasile. (Unlimitednews.it)

Lautaro partecipa allo show di Messi - che elogia Nico Paz : "Impressionante". 6-0 per l'Argentina VIDEO - Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la decima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026.... (Calciomercato.com)

Sanabria fa doppietta - Lautaro e Nico Paz partecipano allo show di Messi nel 6-0 per l'Argentina VIDEO - Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la decima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026.... (Calciomercato.com)