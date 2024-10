Meloni | sanità priorità dopo anni allegri fatto il massimo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bruxelles, 16 ott. (askanews) – “Lada trerimane una delle nostre, abbiamo lavorato ogni anno per aumentare il fondo sanitario. Poi io penso che non si debba limitarsi ad aumentare risorse senza lavorare – che è quello che mi piacerebbe fare, che in parte può fare il governo ma lavorando con le Regioni – a capire come le risorse possano essere spese meglio. Però obiettivamente queste sono le risorse che abbiamo, se non avessimo speso allegramente in altrine avremmo avute di più”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles.