Lapresse.it - Medioriente: Crosetto, troppo rischioso incontro Meloni-contingente Libano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Non penso sia possibile” per la presidente del Consiglio Giorgiaandare a far visita alitaliano, nel corso del suo viaggio in programma venerdì in Giordania e. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti. “Le condizioni di sicurezza non lo consentiranno – ha detto -. Sarebbepericoloso per il presidente del Consiglio, perché non sono possibili spostamenti in elicottero, ma soltanto su strada. E su strada ormai una parte delè sotto il controllo di nessuno, per cui sarebbe. Non è andato nemmeno il capo di Stato maggiore della Difesa che avrebbe voluto andare”.