Maxi incendio nel tribunale in Italia: panico e persone in fuga

Questa mattina un Maxi incendio è scoppiato nel tribunale di Milano. Parte del palazzo di giustizia (lato di via Freguglia) è stato evacuato intorno alle 10.30 a causa di un rogo che è divampato nei locali sotterranei. Circa 500 persone sono state evacuate e hanno lasciato l'edificio per motivi di sicurezza.

Maxi incendio nel tribunale in Italia

Attimi di paura al Palazzo di Giustizia di Milano, in via Freguglia, nel centro della città. Questa mattina, intorno alle 10:30, mercoledì 16 ottobre, un incendio è divampato nel tribunale milanese. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, le attività giudiziarie sono state temporaneamente sospese.

