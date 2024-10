Maternità surrogata, il divieto universale è legge (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Con 84 sì, 58 no e nessun astenuto la modifica della legge sulla Maternità surrogata diventa legge. Il ddl, approvato in via definitiva al Senato, introduce il divieto di praticare la Maternità surrogata non solo in Italia, dove è illegale, ma anche all'estero, nei Paesi dove invece la pratica è legittima. La norma modifica l'articolo 12 della legge 40 del 19 febbraio 2004 che, al comma 6, prevede: 'Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di Maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro'. A questa disposizione si aggiunge un paragrafo per cui 'se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di Maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana'. Agi.it - Maternità surrogata, il divieto universale è legge Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Con 84 sì, 58 no e nessun astenuto la modifica dellasulladiventa. Il ddl, approvato in via definitiva al Senato, introduce ildi praticare lanon solo in Italia, dove è illegale, ma anche all'estero, nei Paesi dove invece la pratica è legittima. La norma modifica l'articolo 12 della40 del 19 febbraio 2004 che, al comma 6, prevede: 'Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione diè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro'. A questa disposizione si aggiunge un paragrafo per cui 'se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo laitaliana'.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maternità surrogata - Meloni : “Bene approvazione ddl - la vita umana non è merce di scambio” - Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio”. Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. (Lapresse.it)

Il ddl contro la maternità surrogata è legge - tra applausi e proteste : bagarre in Senato - Ddl contro maternità surrogata, cosa si rischia Siamo di fronte a una modifica dell’articolo 12 della legge 40 del 2004, già nota per vietare la pratica della maternità surrogata in Italia. Una cosa però è indiscutibile: questo provvedimento continuerà a infiammare il dibattito pubblico. Sul fronte opposto, Pro Vita & Famiglia, con Jacopo Coghe, ha esultato definendo l’approvazione del ... (Quifinanza.it)

Maternità surrogata reato anche per chi va all’estero - sì definitivo e scontro in Senato - (Adnkronos) – Maternità surrogata, anche chi va all'estero compie un reato. A deciderlo l'Aula del Senato, che ha approvato in… L'articolo Maternità surrogata reato anche per chi va all’estero, sì definitivo e scontro in Senato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)