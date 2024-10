Ilgiorno.it - Manuel, l’ultima chat con la fidanzata: “Ti voglio sposare… Amore tutto ok? Mi sto preoccupando”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pregustavano una settimana “finalmente” insieme e parlavano anche di sposarsiMastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano da Daniele Rezza con una coltellata, e laGinevra, nell'ultima lorosu WhatsApp poco prima che il ragazzo venisse ammazzato mentre tornava da lavoro. "Tu sei la prima e l'ultima che riesce a farmi sentire come mi sento” le ha scritto, come si legge nella conversazione mostrata dal programma Pomeriggio Cinque. Il sogno del matrimonio I due parlavano anche delle future nozze. “Tisposare. Sei già mio marito per me, quando sarà ci sposeremo ufficialmente, ma per me lo sei già. Ti amo alla follia, all'infinito. Sei un ragazzo meraviglioso e non potevo avere di meglio dalla vita» ha scritto lei, ricambiata anche dal fidanzato che faceva il cassiere al Carrefour di via Farini a Milano: “Avoglia se ti sposo”.