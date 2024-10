.com - Manni racconta Maestrelli l’uomo gentile in un docufilm: “E’ stato un allenatore visionario”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alberto, regista insieme a Francesco Cordio, del documentario ‘Maestro, il calcio a colori di Tommaso’, chela vita dello storicodel primo Scudetto della Lazio hato come è nato il progetto. “È una bella storia aldilà del discorso Laziale, perché la sua vita è stata talmente importante, che ha attraversato gran parte del ventesimo secolo, lui nasce nel 1922 e ci ha lasciato, come tutti gli eroi che muoiono giovani, nel 1976. In questi 54 anni ne ha fatte tante, la cosa affascinante è la ricchezza della vita, di quello che è riuscito a raggiungere. Noi lo conosciamo come, la persona per bene, ma èmolto di più.