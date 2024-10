Malan: "Aumento peso Italia in Ue innegabile, ci auguriamo ok di tutti a Fitto" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Credo sia difficile negare l'Aumento del peso dell'Italia a livello europeo negli ultimi anni" e ciò è dovuto a "una linea di governo coerente, ragionevole e costante" e al fatto "che l'Italia è l'unico che continua ad avere un forte appoggio da parte dei cittadini" insieme "alla coesione della maggioranza, che nonostante i romanzi che troviamo scritti sui giornali è davvero forte e coese". Lo ha detto il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan, durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. In occasione del voto sulla nuova Commissione "ci auguriamo che si verifichi quello che si verificò nel 2019: non solo Fdi ma i Conservatori europei votarono a favore. Iltempo.it - Malan: "Aumento peso Italia in Ue innegabile, ci auguriamo ok di tutti a Fitto" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Credo sia difficile negare l'deldell'a livello europeo negli ultimi anni" e ciò è dovuto a "una linea di governo coerente, ragionevole e costante" e al fatto "che l'è l'unico che continua ad avere un forte appoggio da parte dei cittadini" insieme "alla coesione della maggioranza, che nonostante i romanzi che troviamo scritti sui giornali è davvero forte e coese". Lo ha detto il capogruppo di Fdi al Senato Lucio, durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. In occasione del voto sulla nuova Commissione "ciche si verifichi quello che si verificò nel 2019: non solo Fdi ma i Conservatori europei votarono a favore.

