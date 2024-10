Lutto nel mondo del calcio, addio all’amato tecnico: piange la serie A (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il calcio italiano, proprio in questi minuti, è stato gelato da un comunicato che ha annunciato la morte di un amato tecnico. Archiviata la sosta per lasciare spazio alle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata di nuovo verso il campionato di serie A. Anche perché nel prossimo weekend sono in programma diverse partite importanti. Basti pensare che tra sabato e domenica ci sono ben due scontri diretti: Juve-Lazio e Roma-Inter. Il Milan, invece, ospiterà allo Stadio San Siro la sorprendente Udinese. Mentre il Napoli capolista è atteso dal match contro un’altra squadra davvero tosta, ovvero l’Empoli. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, il calcio italiano è stato sconvolto da un Lutto che ha davvero spiazzato tutti. Spazionapoli.it - Lutto nel mondo del calcio, addio all’amato tecnico: piange la serie A Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilitaliano, proprio in questi minuti, è stato gelato da un comunicato che ha annunciato la morte di un amato. Archiviata la sosta per lasciare spazio alle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata di nuovo verso il campionato diA. Anche perché nel prossimo weekend sono in programma diverse partite importanti. Basti pensare che tra sabato e domenica ci sono ben due scontri diretti: Juve-Lazio e Roma-Inter. Il Milan, invece, ospiterà allo Stadio San Siro la sorprendente Udinese. Mentre il Napoli capolista è atteso dal match contro un’altra squadra davvero tosta, ovvero l’Empoli. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, ilitaliano è stato sconvolto da unche ha davvero spiazzato tutti.

Calcio in lutto - il calciatore è morto giovanissimo. La terribile notizia è arrivata poco fa - L’atleta è morto questo lunedì dopo essere stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche per diversi giorni. Purtroppo è stato colpito da una non specificata malattia, ma per ragioni di privacy non è stata precisata la causa esatta della morte. Gonzalo Gómez ha giocato nelll’SD Logroñés e Calahorra. (Caffeinamagazine.it)

Lutto nel calcio - addio al portiere spagnolo Gonzalo Gomez : morto a 34 anni - Anche il Club Atlético Central, dove Gonzalo aveva iniziato la sua carriera giovanile, ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio: “Il nostro giocatore sarà sempre nel cuore del Club Atlético Central. La sua scomparsa, avvenuta a causa di una malattia che lo tormentava da tempo, ha scosso profondamente il mondo del calcio. (Thesocialpost.it)

È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez : grave lutto nel calcio spagnolo - È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez, grave lutto per il calcio spagnolo. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del calciatore: "Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia".Continua a leggere . (Fanpage.it)