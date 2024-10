Ilgiorno.it - L’unica uscita dal sovraindebitamento: fare ricorso alla legge 3/2012

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pillitteri Le buste paga di chi ha sviluppato un problema disono pressoché tutte connotate dpresenza di una e, molto spesso, due detrazioni recanti la dizione: cessione del quinto. La cessione del quinto dello stipendio è la modalità più invalsa con cui vengono erogati i prestiti personali. La finanziaria eroga la somma richiesta. E a pagare le rate è il datore di lavoro che le detrae dallo stipendio, su richiesta del dipendente. Facile comprendere perché sia il metodo preferito dagli istituti di credito che, non per nulla, lo promuovono. Hanno la garanzia assoluta che il debitore non svilupperà arretrati, perché la cessione del quinto non può essere revocata unilateralmente dal lavoratore. E, inesorabilmente, mese per mese dbusta paga uscirà quella quota. In genere per dieci anni.