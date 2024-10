Tutto.tv - Lorenzo Spolverato fa un nuovo sfogo contro Shaila al GF, Amanda lo consola

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il rapporto traGatta esembra irrimediabilmente deteriorato all’interno della casa del Grande Fratello. Il recente avvicinamento della ballerina a Javier Martinez, inoltre, non ha fatto altro che compromettere ulteriormente le cose tra di loro. Per tale ragione, in queste ore,si è lasciato andare a delle riflessioni sulla faccenda in compagnia diLecciso. LodiGattasi è aperto conLecciso in merito al suo rapporto conGatta. Il ragazzo ha ammesso che, ormai, tra di loro sembra non ci sia più nulla da fare. Lui è rimasto troppo male nel vedere come la donna lo abbia attaccato davanti a tutti non tutelandolo minimamente. Proprio in virtù di questo, è convinto che, ormai, si sia giunti ad un punto di non ritorno.