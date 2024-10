LIVE Sonego-Ruud 3-6, 6-7, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro dà battaglia ma esce con un solo break subito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-STRICKER Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Sonego e Ruud, non ci sono più azzurri a Stoccolma. Un saluto sportivo! 19:57 otto ace ciascuno, con lo stesso 69% di punti vinti con la prima per entrambi. Con la seconda 81% di Ruud e 48% di Sonego, che non ha avuto chance di break mentre l’azzurro ne ha concesse tre. 19:56 Un solo break, nel primo set, che di fatto lo ha deciso. l’azzurro ha tenuto testa come si pensava, peccato che non sia riuscito a strappare un parziale al norvegese, in una versione solida. 19:54 Ruud b. Sonego 6-3, 7-6(3)! Appena largo il dritto inside out dell’azzurro, finisce qui. 3-6 Serve&volley sulla seconda, lo infila Ruud con il dritto. Tre match point di fila. 3-5 Largo il rovescio di Sonego dopo il servizio. Tutto giusto, ha provato a prendere la rete. Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud 3-6, 6-7, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro dà battaglia ma esce con un solo break subito Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER Si chiude qui ladel match tra, non ci sono più azzurri a. Un saluto sportivo! 19:57 otto ace ciascuno, con lo stesso 69% di punti vinti con la prima per entrambi. Con la seconda 81% die 48% di, che non ha avuto chance dimentrene ha concesse tre. 19:56 Un, nel primo set, che di fatto lo ha deciso.ha tenuto testa come si pensava, peccato che non sia riuscito a strappare un parziale al norvegese, in una versione solida. 19:54b.6-3, 7-6(3)! Appena largo il dritto inside out del, finisce qui. 3-6 Serve&volley sulla seconda, lo infilacon il dritto. Tre match point di fila. 3-5 Largo il rovescio didopo il servizio. Tutto giusto, ha provato a prendere la rete.

LIVE Sonego-Ruud 3-6, 6-6, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: tie-break del 2° set 6-6 Tie-break! 40-15 Risposta vincente di rovescio! 40-0 Blitz dell'azzurro, sbaglia la volèe. 0-15 Sbaglia una volèe di rovescio dopo aver sbagliato la direzione dell'attacco Sonego. 40-30 Gran risposta di rovescio di Sonego! 40-15 Altra prima vincente.