LIVE Sinner-Medvedev 6-0 4-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Medvedev. Scappa via la risposta di rovescio dell’azzurro. 40-30 Dritto a campo aperto vincente del russo. 30-30 Medvedev serve da sotto sorprendendo l’avversario con il successivo lob. 15-30 Piovono passanti vincenti, stavolta arriva dal dritto incrociato di Jannik. 15-15 Prima l’accelerazione con il dritto lungolinea, poi l’inside in vincente. Come sta giocando Sinner! 15-0 Sesto ACE di Medvedev. 4-2 Game Sinner. In corridoio il dritto incrociato del moscovita. 40-0 Arriva anche l’ACE dell’italiano. 30-0 Scappa via il dritto difensivo del russo. 15-0 Passante con il rovescio lungolinea precisissimo di Jannik. 3-2 break Sinner! Doppio fallo Medvedev, che distrugge la racchetta. 30-40 Servizio, rovescio e smash a segno per il moscovita. 15-40 Quinto ACE del russo. 0-40 Tre palle break Sinner. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-0 4-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Game. Scappa via la risposta di rovescio del. 40-30 Dritto a campo aperto vincente del russo. 30-30serve da sotto sorprendendo l’avversario con il successivo lob. 15-30 Piovono passanti vincenti, stavolta arriva dal dritto incrociato di Jannik. 15-15 Prima l’accelerazione con il dritto lungolinea, poi l’inside in vincente. Come sta giocando! 15-0 Sesto ACE di. 4-2 Game. In corridoio il dritto incrociato del moscovita. 40-0 Arriva anche l’ACE dell’italiano. 30-0 Scappa via il dritto difensivo del russo. 15-0 Passante con il rovescio lungolinea precisissimo di Jannik. 3-2! Doppio fallo, che distrugge la racchetta. 30-40 Servizio, rovescio e smash a segno per il moscovita. 15-40 Quinto ACE del russo. 0-40 Tre palle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 del mondo - bagel al russo! - 3-0 DOPPIO BREAK SINNER! Impressionante Jannik, che si difende e piazza il dritto incrociato perentorio. Parità. 40-AD Palla break Sinner. 18:34 Accolti dall’applauso del pubblico emiratino entrano in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 0-15 Medvedev prova inutilmente il serve and volley. 30-30 L’azzurro prova la palla corta di rovescio spedendola però a metà rete. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 5-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’azzurro serve per il set - 40-40 Con un pizzico di fortuna l’azzurro trova il passantino di rovescio ad una mano deviato dal nastro. PRIMO SET 18:37 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di 20 minuti i due campioni entreranno in campo in quel di Riad. 40-40 Schiaffo al volo vincente del russo. Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking ... (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 6-0 0-0 - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 18:25 – Jannik ha sconfitto il russo solamente pochi giorni fa a Shanghai e con una vittoria oggi andrebbe a sfidare in semifinale domani Novak Djokovic, incontrato nella finale cinese. PRIMO SET – E ora il passante di rovescio vincente del russo! Palla break! PRIMO SET – Sfuma via anche la terza palla set. (Sportface.it)