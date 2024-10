LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: bavaresi avanti all’intervallo ma la Juventus è viva (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Duplice fischio, Bayern Monaco avanti 0-1 grazie alla firma di Dallman al 18?. A tra poco per la seconda frazione. 45? Un minuto di recupero! 42? Ora la Juventus è padrona della gara e rompe il palleggio avversario, recuperando con facilità la sfera in pressione. 41? Sempre Boattin! Scippa palla a Zadrazil in area ma il suo sinistro ha solo potenza e termina lontano dai pali. 40? Torna a farsi sentire Buhl, tiro dalla distanza che scende tardi, oltre il montante della traversa di Peyraud-Magnin. 40? Juventus che ha preso le redini del match: ci prova nuovamente Caruso: destro timido rasoterra dal limite, Grohs riceve senza problemi. 39? Recupero alto della Vecchia Signora che porta al destro stropicciato di Caruso, facile per Grohs. 38? Soluzione complicata di Cantore dai 30 metri, abbraccia la sfera in tuffo Grohs. Oasport.it - LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: bavaresi avanti all’intervallo ma la Juventus è viva Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46? Duplice fischio,0-1 grazie alla firma di Dallman al 18?. A tra poco per la seconda frazione. 45? Un minuto di recupero! 42? Ora laè padrona della gara e rompe il palleggio avversario, recuperando con facilità la sfera in pressione. 41? Sempre Boattin! Scippa palla a Zadrazil in area ma il suo sinistro ha solo potenza e termina lontano dai pali. 40? Torna a farsi sentire Buhl, tiro dalla distanza che scende tardi, oltre il montante della traversa di Peyraud-Magnin. 40?che ha preso le redini del match: ci prova nuovamente Caruso: destro timido rasoterra dal limite, Grohs riceve senza problemi. 39? Recupero alto della Vecchia Signora che porta al destro stropicciato di Caruso, facile per Grohs. 38? Soluzione complicata di Cantore dai 30 metri, abbraccia la sfera in tuffo Grohs.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bianconere alla ricerca del giusto guizzo - bavaresi in controllo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Corner Juventus, che lavoro in termini di sacrificio per Vangsgaard questa sera. Cinque modifiche rispetto al match di domenica scorsa contro la Roma. 23? Grande capacità di palleggio delle bavaresi, anche su un terreno di gioco al limite, come quello di questa sera a Biella. (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Dallman la sblocca di testa - La speranza è che quest’onda travolgente di positività e freschezza possa tradursi in energia in vista del match cruciale di questa sera. 45. 19? Buhl cerca la rete dai 20 metri. 42 Formazioni in campo! Tra poco si parte: è il momento dell’inno della Women’s Champions League. Troppo campo per la numero 17, libera di prendere la mira in libertà e bussare dalle parti di Peyraud-Magnin. (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : spingono le bavaresi - bianconere compatte dietro - La Juventus prova a guadagnare fiducia. 12? Traversone di Cascarino dalla sinistra mal calibrato, blocca agilmente Grohs. Chiave tattica della gara piuttosto chiara. 1? Fischio d’inizio, è cominciato il match di Biella, seguitelo insieme ad OA Sport! 18. In verità, le due formazioni si sono scontrate una volta prima d’oggi, si trattava però di un’amichevole disputatasi lo scorso 20 agosto, ... (Oasport.it)