L’Italia Under 21 fa 1-1 con l’Irlanda: gli Azzurrini staccano il pass per gli Europei del 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli Azzurri dell’Under 21 di Mister Nunziata staccano il pass per gli Europei del 2025. Nella serata di ieri, L’Italia ha giocato una grande partita con l’Irlanda e ha realizzato il pareggio di 1-1. Il torneo continentale si svolgerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia e il sorteggio si terrà il 3 dicembre a Bratislava. E’ andato in vantaggio Cesare Casadei. Hanno risposto poi gli avversari con Moran, a seguito di un rigore sbagliato da Gnonto. Le dichiarazioni e il tabellino della partita – Fonte Figc/figc.it GRAVINA E SPALLETTI “È stato un percorso entusiasmante – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina -. Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati vincendo con merito il girone attraverso il gioco, oltre che coi risultati. Mi congratulo con mister Nunziata, il suo staff e tutti i ragazzi. Quella azzurra è una bella gioventù”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli Azzurri dell’21 di Mister Nunziatailper glidel. Nella serata di ieri,ha giocato una grande partita cone ha realizzato il pareggio di 1-1. Il torneo continentale si svolgerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia e il sorteggio si terrà il 3 dicembre a Bratislava. E’ andato in vantaggio Cesare Casadei. Hanno risposto poi gli avversari con Moran, a seguito di un rigore sbagliato da Gnonto. Le dichiarazioni e il tabellino della partita – Fonte Figc/figc.it GRAVINA E SPALLETTI “È stato un percorso entusiasmante – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina -. Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati vincendo con merito il girone attraverso il gioco, oltre che coi risultati. Mi congratulo con mister Nunziata, il suo staff e tutti i ragazzi. Quella azzurra è una bella gioventù”.

