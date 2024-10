L'Inghilterra punta su Tuchel, sarà lui il nuovo ct dal 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 51enne tecnico tedesco avrà come vice Anthony Barry: "Un onore guidare questa nazionale" LONDRA (Inghilterra) - Dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello, per la terza volta nella storia un allenatore straniero siederà sulla panchina dell'Inghilterra. La Football Association ha ufficializzato l'in Ilgiornaleditalia.it - L'Inghilterra punta su Tuchel, sarà lui il nuovo ct dal 2025 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 51enne tecnico tedesco avrà come vice Anthony Barry: "Un onore guidare questa nazionale" LONDRA () - Dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello, per la terza volta nella storia un allenatore straniero siederà sulla panchina dell'. La Football Association ha ufficializzato l'in

Il Napoli punta al colpo in Premier League - dall’Inghilterra sicuri : “Conte lo vuole a gennaio” - Questo non significa, però, che bisognerà rinunciare a dei potenziali innesti a gennaio, quando le energie saranno fisiologicamente calate e bisognerà dare tutto fino all’estate. Gli azzurri vorranno mantenere la testa della classifica il più a lungo possibile, ma per riuscirci il percorso è ancora lungo e tortuoso. (Spazionapoli.it)

La mamma (Margherita Buy) l'ha mandata in Inghilterra a studiare. Oggi la giovane attrice (che balbetta di fronte al prof Luca Marinelli punta a una carriera internazionale. Intanto a Verdone che era "figlia di..." non l'ha mica detto - Styling: Alessandra Corvasce. Capelli: Chiara Marinosci @Greenappleitaly. Così gli ho detto: ma hai capito chi sono io? Lui mi ha risposto: no, chiccazzo sei? Quando gli ho detto che ero la figlia di Margherita Buy è sbiancato: non mi vedeva da quando avevo 3 anni. Ad avere la responsabilità di me stessa. (Iodonna.it)

Chelsea - dall’Inghilterra : niente Osimhen - si punta su Toney del Brentford - Come riporta l’emittente britannica, Toney, 28 anni, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e ha quindi costi decisamente inferiori al nigeriano del Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, la pista che porta a Victor Osimhen si è un po’ raffreddata, visti gli alti costi dell’operazione. (Sportface.it)