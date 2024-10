Ilgiorno.it - L’incontro fra il tecnico e il manager

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Azienda avveniristica, ma la Oversonic per descriversi usa tre termini in estrema semplicità: valore umano, sostenibile, italiano. Sono le solide fondamenta su cui poggia questa realtà che, ironia della sorte, ha dato vita a un umanoide proprio in Brianza, la terra del lavoro dove l’uomo si è sempre rimboccato le maniche. La nascita di questa startup risale solo al 2020, anno dell’emergenza Covid, quando guardare avanti era un po’ difficile per tutti. Società nata a Besana in Brianza su iniziativa di Fabio Puglia (nella foto) e Paolo Denti, che alla capacità tecnica uniscono anche una visione futuristica del mondo del lavoro.