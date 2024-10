Ilrestodelcarlino.it - Libri di gastronomia in dono al Varnelli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Per aver arricchito la biblioteca con risorse senza tempo, da oggi fruibili dai nostri studenti". Questa la motivazione sull’attestato di benemerenza che a Cingoli la dirigenza dell’alberghieroha conferito a Luciano Landi (foto). Landi ha donato alla biblioteca dell’istituto un patrimonio di alcune centinaia di volumi storici e riviste di. Fondatore del Pisie, l’ente di cooperazione internazionale impegnato nella formazione degli allievi nelle nazioni in via di sviluppo, Landi ha promosso nei cinque continenti la sua passione per la cucina italiana. Gianfilippo Centanni