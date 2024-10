Lavori di ampliamento alla stazione di Dalmine: casello chiuso per una notte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per consentire attività nell’ambito dei Lavori di ampliamento della stazione, chiude per una notte il casello di Dalmine. Autostrade per l’Italia ha disposto lo stop alla viabilità dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 ottobre in entrata in entrambe le direzioni, sia Milano, sia per Brescia. Aperta invece l’uscita. In alternativa si consiglia di entrare a Capriate per chi viaggia verso Milano, Bergamo per chi viaggia verso Brescia. Bergamonews.it - Lavori di ampliamento alla stazione di Dalmine: casello chiuso per una notte Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per consentire attività nell’ambito deididella, chiude per unaildi. Autostrade per l’Italia ha disposto lo stopviabilità dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 ottobre in entrata in entrambe le direzioni, sia Milano, sia per Brescia. Aperta invece l’uscita. In alternativa si consiglia di entrare a Capriate per chi viaggia verso Milano, Bergamo per chi viaggia verso Brescia.

