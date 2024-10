Ilrestodelcarlino.it - L’arte è più forte della disabilità: il racconto nel nostro podcast

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – Se si chiede a Giovanni Giuliano cosa siarisponde: “Un insieme di amore, passione e freschezza”. Lo si vede dai colori caldi e accesi che usa, toni arancioni e rossi. I soggetti dei suoi dipinti sono quasi sempre donne. Giovanni è nato in un paesino in provincia di Foggia, in Puglia, 23 anni fa, ed è il protagonistapuntata di oggi del’il Resto di Bologna’ (scaricabile gratis da tutte le principali piattaforme, come Spotify, Google e Apple). Da ragazzino è trasferito a Bologna per il servizio sanitario che questa regione, l’Emilia-Romagna, può offrirgli. È affetto da miopatia congenita ‘central core’. Non esiste una cura specifica, il paziente va seguito tutta la vita monitorando frequentemente l’apparato respiratorio, neuromuscolare e cardiaco.