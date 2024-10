Ladri in cimitero: la custode offre l'ufficio ai cittadini per evitare nuovi furti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Se siete di ritorno dal mercato o da commissioni varie e non sapete dove mettere spesa, zaini, borse o altro, potete lasciarle in ufficio da me per il tempo necessario a cambiare i fiori o pulire le tombe». Questo il messaggio scritto dalla custode del cimitero di Mogliano Veneto dopo i recenti Trevisotoday.it - Ladri in cimitero: la custode offre l'ufficio ai cittadini per evitare nuovi furti Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Se siete di ritorno dal mercato o da commissioni varie e non sapete dove mettere spesa, zaini, borse o altro, potete lasciarle inda me per il tempo necessario a cambiare i fiori o pulire le tombe». Questo il messaggio scritto dalladeldi Mogliano Veneto dopo i recenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapina all'ufficio postale : impiegati e clienti minacciati - ladri in fuga con più di 100mila euro - Rapina a colpi di coltello sabato mattina alle poste di San Mauro Pascoli. Due banditi sono entrati in azione al momento dell'apertura, attendendo l'arrivo dei dipendenti. A quel punto li hanno colti alle spalle minacciandoli con un piccolo coltello e li hanno portati negli uffici per farsi... (Cesenatoday.it)

Torremaggiore : ufficio postale mobile in sostituzione di quello inagibile dopo l’assalto dei ladri In funzione da ieri - Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Poste Italiane comunica che dal 17 settembre è in funzione un ufficio postale mobile in sostituzione dell’ufficio postale di Torremaggiore, che un recente attacco criminoso ha reso inagibile. 35. . 35 e il sabato fino alle 12. . 20 alle 13. La sede è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari. (Noinotizie.it)

Furto all'Ufficio Anagrafe del Comune di Albanella : è caccia ai ladri - Ladri in azione ad Albanella. Ignoti, di notte, hanno fatto irruzione all’interno dell’Ufficio Anagrafe del Comune entrando da una porta secondaria. Poi hanno messo a soqquadro le stanze per cercare soldi o documenti (forse quelli di identità) ma alla fine hanno portato via solo qualche... (Salernotoday.it)