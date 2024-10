Ilrestodelcarlino.it - La rinascita di Rinaldi: "In forma fisica e mentale"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riparte da Perugia con lo sguardo rivolto a Trento, Tommaso, "un’altra partita da allerta massima", allarme rosso soprattutto per la ricezione e, di conseguenza, per la gestione della palla alta che tanti grattacapi ha consegnato a De Cecco e compagni sabato scorso contro la Sir. A Trento, domenica, la musica sarà molto simile: Modena però intanto ha ritrovato il suo ‘capitan futuro’, senza discussioni il migliore in campo nelle prime tre uscite, e può usare i tre set dell’ultima sconfitta come monito e insegnamento per sapere cosa fare al palaTrento di fronte ai campioni d’Europa., con che sensazioni siete usciti dal palazzetto, sabato? "La sconfitta con Perugia ci ha lasciato alcuni segnali positivi, ma anche l’allerta, diciamo così, che ci sarà un’altra partita come questa, dal livello altissimo.