La proposta di Campo e Ardizzone (M5S): "Un under 30 in giunta nei comuni sotto i 15 mila abitanti" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non solo la quota rosa, tra le pieghe del ddl Enti locali in discussione all'Ars c'è anche la quota giovani. Le deputate M5S Stefania Campo e Martina Ardizzone hanno presentato un emendamento che prevede in giunta la presenza di un giovane under30 nei comuni superiori a 15 mila abitanti."In Cataniatoday.it - La proposta di Campo e Ardizzone (M5S): "Un under 30 in giunta nei comuni sotto i 15 mila abitanti" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non solo la quota rosa, tra le pieghe del ddl Enti locali in discussione all'Ars c'è anche la quota giovani. Le deputate M5S Stefaniae Martinahanno presentato un emendamento che prevede inla presenza di un giovane30 neisuperiori a 15."In

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In giunta la presenza di un giovane under30 nei Comuni, emendamento all’Ars - Il M5S propone l'introduzione della quota giovani nelle giunte comunali per promuovere la partecipazione dei giovani under 30 nella politica locale ... (blogsicilia.it)

Sicilia, al rush finale la battaglia delle «quote rosa» in politica - Mentre all’Assemblea siciliana si discute e si litiga su approvazione o rinvio del disegno di legge che riguarda (anche) le quote rosa nelle giunte comunali dell’isola, in piazza, davanti a Palazzo de ... (corriere.it)

Incendio Kalat Ambiente. Ardizzone (M5S): Da mesi denuncio perdita di finanziamenti per il rifacimento dell’impianto. Problema di natura politica - Catania 10 ottobre 2024 – La vicenda di Kalat Ambiente è la prova comprovata che il problema della Sicilia non è la gestione dei rifiuti ma il sistema malavitoso che con grande probabilità gravita att ... (lavalledeitempli.net)