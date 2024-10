La promessa di vivere cent’anni. Lettera da un sospetto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sjogren, Costen, Acos. Cerco di ricordare tutte le sindromi che mi sono state in questi ultimi anni ipotizzate. Poi Horton, autoimmune. Cortisone, e farmaci d’avanguardia, biologici. Credevo che i farmaci biologici fossero gentili tisane. Invece, che botta. Ho smesso: curavano il male ma asfaltavano me. Tutto ciò è accaduto, singolarmente, dopo i 60. Me la cavavo bene. Di colpo, Caporetto. Dolori acuti alle ossa, ogni tanto un ginocchio cede, bruciano gli occhi a leggere. Un sospetto: che tutte queste sindromi siano vecchiaia? Quand’ero bambina l’anziana padrona di casa, in montagna, sapeva sempre quando veniva a piovere. Aveva il viso spaccato dalle rughe e portava ancora le gonne lunghe. Sei figli, tra nati vivi e morti. Una roccia. Giuditta prevedeva infallibilmente se si metteva al brutto. Io, cinque anni, credevo fosse una strega. Ilfoglio.it - La promessa di vivere cent’anni. Lettera da un sospetto Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sjogren, Costen, Acos. Cerco di ricordare tutte le sindromi che mi sono state in questi ultimi anni ipotizzate. Poi Horton, autoimmune. Cortisone, e farmaci d’avanguardia, biologici. Credevo che i farmaci biologici fossero gentili tisane. Invece, che botta. Ho smesso: curavano il male ma asfaltavano me. Tutto ciò è accaduto, singolarmente, dopo i 60. Me la cavavo bene. Di colpo, Caporetto. Dolori acuti alle ossa, ogni tanto un ginocchio cede, bruciano gli occhi a leggere. Un: che tutte queste sindromi siano vecchiaia? Quand’ero bambina l’anziana padrona di casa, in montagna, sapeva sempre quando veniva a piovere. Aveva il viso spaccato dalle rughe e portava ancora le gonne lunghe. Sei figli, tra nati vivi e morti. Una roccia. Giuditta prevedeva infallibilmente se si metteva al brutto. Io, cinque anni, credevo fosse una strega.

