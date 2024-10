La luna piena di ottobre sarà una superluna, e sarà la più grande dell'anno perché si verificherà esattamente lo stesso giorno in cui si troverà nel punto più vicino alla Terra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se la pioggia smetterà di cadere e il meteo migliorerà, domani giovedì 17 ottobre nel cielo si potrà ammirare un evento straordinario: la superluna del Cacciatore, la più grande e luminosa del 2024. Il momento clou sarà subito dopo il tramonto quando inizierà a sorgere sull’orizzonte orientale. Iodonna.it - La luna piena di ottobre sarà una superluna, e sarà la più grande dell'anno perché si verificherà esattamente lo stesso giorno in cui si troverà nel punto più vicino alla Terra Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se la pioggia smetterà di cadere e il meteo migliorerà, domani giovedì 17nel cielo si potrà ammirare un evento straordinario: ladel Cacciatore, la piùe luminosa del 2024. Il momento clousubito dopo il tramonto quando inizierà a sorgere sull’orizzonte orientale.

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso "Progressive Cinema"

"Berlinguer. La grande ambizione", la trama del film: Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l'ha fatto Enrico Berlinguer, segretario negli anni Settanta del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici ...

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso "Progressive Cinema"

Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi.

No - venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti a Roma

Venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti. Nonostante la mobilitazione nazionale proclamata dal sindacato Si Cobas, tram, bus, metro e ferrovie ex concesse di Roma e del Lazio viaggeranno regolarmente. A pochi giorni dallo sciopero, infatti, l'Atac e gli operatori privati che...