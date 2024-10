Gaeta.it - La lotta globale contro la ‘ndrangheta: interventi e strategie in primo piano a Reggio Calabria

Le organizzazioni criminali, un tempo confinate nel loro ambito di operatività, hanno sviluppato dinamiche di interconnessione a livello internazionale, minacciando la stabilità politico-sociale di molte regioni. Questo tema è stato al centro dell'attenzione durante la recente conferenza a, organizzata nell'ambito del progetto I-Can , dove il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, ha messo in luce l'impatto del narcotraffico e delle attività mafiose globali. Un fenomeno criminale in espansione Nel contesto attuale, il Procuratore Melillo ha sottolineato come lastia assumendo un ruolo sempre più centrale non solo in Italia, ma anche all'estero, come evidenziato dall'arresto di membri dell'organizzazione in importanti città come Rio de Janeiro.