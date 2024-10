La Kings League pesca in Nba per diventare globale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ideatore del fenomeno sportivo, Gerard Piqué, sarà affiancato dall'ex amministratore delegato di Nba Djamel Agaoua per organizzare nuovi campionati in tutto il mondo Ilgiornale.it - La Kings League pesca in Nba per diventare globale Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ideatore del fenomeno sportivo, Gerard Piqué, sarà affiancato dall'ex amministratore delegato di Nba Djamel Agaoua per organizzare nuovi campionati in tutto il mondo

La Kings League sbarcherà pure in Italia - il progetto di Piqué cresce : Agaoua nuovo CEO - La Kings League, il fenomeno sportivo ideato dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, punta all'espansione globale nella stagione 2024-2025. Il nuovo CEO è Agaoua. In arrivo importanti novità.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Menez annuncia il suo ritiro dal calcio - parteciperà alla Kings League : “Sono arrivato al limite” - Jeremy Menez ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex calciatore di Roma, Milan e PSG, nel corso dell'intervista in cui ha fatto il suo annuncio, ha affermato che parteciperà alla Kings League.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Jeremy Menez si ritira - parteciperà alla Kings League - L’attaccante francese, ex Roma, ha annunciato il suo ritiro all’età di 37 anni in un video postato su X dal giornalista Jonathan Beilin. Menez attualmente svincolato dopo l’esperienza al Bari ha già annunciato la sua avventura nella squadra francese di Kings League. Jeremy Menez annonce la fin de sa carrière Un artiste accompli et incompris d’un football disparu enchanteur. (Sportface.it)