La giunta regionale d’abruzzo approva il piano regolatore portuale di giulianova: maggiore fruibilità e sostenibilità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale di giulianova, approvato dalla giunta regionale d’abruzzo, rappresenta un’importante iniziativa volta a migliorare la gestione delle aree portuali e rispondere alle esigenze degli utenti. Proposto dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, l’adeguamento non prevede modifiche significative alla zonizzazione vigente, mantenendo così l’integrità del piano originale. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la valorizzazione del patrimonio portuale, garantendo al contempo la sostenibilità ambientale e l’efficienza operativa. Gaeta.it - La giunta regionale d’abruzzo approva il piano regolatore portuale di giulianova: maggiore fruibilità e sostenibilità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente adeguamento tecnico-funzionale deldito dalla, rappresenta un’importante iniziativa volta a migliorare la gestione delle aree portuali e rispondere alle esigenze degli utenti. Proposto dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, l’adeguamento non prevede modifiche significative alla zonizzazione vigente, mantenendo così l’integrità deloriginale. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la valorizzazione del patrimonio, garantendo al contempo laambientale e l’efficienza operativa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ll Lazio avrà la sua “zona logistica semplificata” - la Giunta regionale approva la delibera - La ZLS, per cui il processo di avviamento in Regione era partito più di un anno fa, punta a semplificare i processi […] L'articolo ll Lazio avrà la sua “zona logistica semplificata”, la Giunta regionale approva la delibera sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. Il Lazio avrà la sua Zls, zona logistica semplificata, per rilanciare le aree portuali ed industriali della Regione. (Temporeale.info)

Piano salva-casa - via libera dalla Giunta regionale al disegno di legge : si aspetta il voto dell'Ars - Approvato dal governo Schifani il disegno di legge di recepimento delle “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che sarà inviato all'Ars per l'avvio dell'iter parlamentare e consentirà di rendere operativi anche sul territorio siciliano quei punti del “Piano... (Messinatoday.it)

Risonanze magnetiche - variante del Vesuvio e gioco d'azzardo : gli ultimi provvedimenti della Giunta regionale - Nel corso dell'ultima riunione di venerdì 11 ottobre, la Giunta regionale della Campania ha approvato una serie di provvedimenti. . Protocollo Regione-Conferenza Episcopale In attuazione del protocollo sottoscritto lo scorso mese di settembre tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale. (Napolitoday.it)