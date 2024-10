Bergamonews.it - La dipendenza affettiva

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrive il concetto dipatologica come una condizione psichica, talvolta anche fisica, che deriva dall’interazione tra un essere vivente ed un oggetto (o un’altra persona), caratterizzata da un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo, con l’obiettivo di raggiungere un senso di appagamento, gratificazione e talvolta di evitare il malessere della sua privazione. Risulta chiaro come non sia l’oggetto in quanto tale a determinare la, ma il tipo di legame che si crea. È necessario specificare come la, in sé, non abbia necessariamente un’accezione negativa: i bisogni di approvazione, stima, accudimento, ammirazione o protezione sono universalmente riconosciuti come fondamentali e necessitano di altre persone per venire soddisfatti (Maslow, 1943; Bowlby, 1969).