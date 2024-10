Italia Under 21, Prati: «Un percorso cominciato due anni fa. Vi spiego cosa significa essere capitano» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Italia Under 21, il centrocampista del Cagliari Matteo Prati ha rilasciato delle dichiarazioni relative alla Nazionale: nel mezzo la fascia di capitano Matteo Prati e gli Azzurrini di Carmine Nunziata nella serata di ieri hanno strappato il biglietto per la fase finale dei prossimi Europei di categoria. Il centrocampista del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni per la RAI relativamente al Calcionews24.com - Italia Under 21, Prati: «Un percorso cominciato due anni fa. Vi spiego cosa significa essere capitano» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)21, il centrocampista del Cagliari Matteoha rilasciato delle dichiarazioni relative alla Nazionale: nel mezzo la fascia diMatteo e gli Azzurrini di Carmine Nunziata nella serata di ieri hanno strappato il biglietto per la fase finale dei prossimi Europei di categoria. Il centrocampista del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni per la RAI relativamente al

Under 21 - Matteo Prati salta Norvegia-Italia : trauma disto-contusivo alla caviglia - Dopo aver rinunciato a Jacopo Fazzini, il Ct dell’Under 21 azzurra deve fare a meno anche di Matteo Prati. Il centrocampista del Cagliari non partirà per la Norvegia, dove gli azzurrini disputeranno martedì a Stavanger (ore 18. . 30, Rai 2) un match cruciale per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria. (Sportface.it)