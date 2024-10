Ineos Britannia accorcia le distanze in America’s Cup! New Zealand soffre il vento lieve e sbaglia in partenza: 1-4 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ineos Britannia approfitta del primo vero passo falso di Emirates Team New Zealand e si impone nella quinta regata della 37ma America’s Cup, in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona. Il Challenger of Record, vincitore della Louis Vuitton Cup 2024 (battendo in finale Luna Rossa Prada Pirelli per 7-4), si sblocca così dopo quattro sconfitte consecutive ed evita perlomeno un eventuale cappotto in favore dei Kiwi. Gara-5 si è decisa di fatto ancor prima della partenza effettiva, quando la barca neozelandese è caduta dai foil nella fase di pre-start (a circa un minuto e mezzo dal via) in condizioni di vento leggero lasciando campo libero a Britannia. Sir Ben Ainslie non si è fatto sfuggire quest’occasione d’oro, costruendo un vantaggio abissale nelle fasi iniziali per poi gestire agevolmente la situazione nel momento in cui Taihoro è tornata a volare. Oasport.it - Ineos Britannia accorcia le distanze in America’s Cup! New Zealand soffre il vento lieve e sbaglia in partenza: 1-4 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)approfitta del primo vero passo falso di Emirates Team Newe si impone nella quinta regata della 37maCup, in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona. Il Challenger of Record, vincitore della Louis Vuitton Cup 2024 (battendo in finale Luna Rossa Prada Pirelli per 7-4), si sblocca così dopo quattro sconfitte consecutive ed evita perlomeno un eventuale cappotto in favore dei Kiwi. Gara-5 si è decisa di fatto ancor prima dellaeffettiva, quando la barca neozelandese è caduta dai foil nella fase di pre-start (a circa un minuto e mezzo dal via) in condizioni dileggero lasciando campo libero a. Sir Ben Ainslie non si è fatto sfuggire quest’occasione d’oro, costruendo un vantaggio abissale nelle fasi iniziali per poi gestire agevolmente la situazione nel momento in cui Taihoro è tornata a volare.

