Inchiesta Sogei, spuntano "CR7" e "AS Roma" come nomi in codice nelle intercettazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Inchiesta Sogei, con le tangenti pagate all'ad della società in house del MEF, Paolino Iorio, in cambio di acquisizioni di infrastrutture tecnologiche da parte di un imprenditore, coinvolge in modo assolutamente indiretto anche il calcio. Gli indagati nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza, infatti, nelle loro interlocuzioni emerse in seguito alle intercettazioni telefoniche, usavano dei nomi in codice legati al mondo del pallone, come per esempio "CR7" e "AS Roma". Ricorrenti questi due termini, che ovviamente non indicavano un coinvolgimento dell'attaccante portoghese e del club giallorosso, ma semplicemente, riferisce La Repubblica, costituivano parole chiave di fantasia per riferirsi a qualcosa di centrale nell'ambito degli affari illeciti.

Inchiesta Sogei - CR7 AS Roma protagonisti : usati come nomi in codice - Come riportato da La Repubblica, le forze dell’ordine hanno indagato su delle tangenti per l’acquisizione di infrastrutture tecnologiche da parte di due ministeri. Sogei, le indagini della GdF hanno mostrato come le persone indagate per tangenti usassero le parole di CR7 e AS Roma come codice Prosegue l’indagine della Guardia di Finanza sull’inchiesta Sogei. (Calcionews24.com)

Quali sono i piani di Starlink in Italia : l’inchiesta Sogei e i progetti di Musk per la banda larga - Starlink in questo momento è il più importante operatore al mondo per la connessione internet satellitare. 000 satelliti in orbita che potrebbe diventare fondamentale nella strategia italiana per portare la banda ultralarga in tutto il Paese. Continua a leggere . Una potenza di fuoco gestita da oltre 6. (Fanpage.it)

Inchiesta Sogei - Casasco : vertici convocati in Commissione di vigilanza - L'imprenditore si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Lo comunica Maurizio Casasco (nella foto), Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza dell'Anagrafe Tributaria. Ieri, nel corso delle perquisizioni, per l'inchiesta di corruzione e turbativa d'asta nell'ambito degli appalti informatici alla Sogei, è stato anche perquisito e indagato Andrea Stroppa, referente, in ... (Iltempo.it)